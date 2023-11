di T.A.

Il 13 novembre 2023 a partire dalle ore 10,00 ad ospitare l’incontro l’Hotel Centrum Palace di Campobasso.

Azioni importanti per programmare gli eventi in vista, quali quelli della BITESP di Venezia e della Borsa del Turismo delle Origini di Matera, quelle messe in campo dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo in ottemperanza della programmazione 2023, di concerto con la Regione Molise e il Ministero del Turismo. Due importantissimi incontri quello di Matera dal 20 al 21 novembre e Venezia dal 23 al 24 novembre prossimi. Il primo trattasi della Borsa del Turismo delle Origini in previsione dell’anno del Turismo delle Radici, istituito per l’anno 2024; il secondo più settoriale, trattasi della Borsa Internazionale sul Turismo Esperenziale. Il Molise ormai è al centro dell’attenzione da parte di Istituzioni e agenzie, quali Tour Operator di tutto il Mondo, e ogni appuntamento viene programmato con cura e attenzione tale da favorire integrazioni e partecipazione attiva di operatori dei vari settori afferenti a turismo e cultura. La recente partecipazione alla manifestazione fieristica di Lugano ha conclamato l’importanza di essere presenti e, la costante crescita di visitatori agli stand molisani, dimostra attenzione e interesse per una regione ormai non più cenerentola ma spesso e volentieri presa a modello. L’Assessorato Regionale al Turismo e Cultura da anni sta svolgendo un compito difficile ma esaltante e gratificante, tale da essere classificato tra i più prolifici delle regioni italiane. Con questo spirito e con la consapevolezza che occorre fare sempre di più e meglio, si sono organizzati, anche grazie alla indicazione del Ministero del Turismo, vari incontri che vedranno esperti qualificati del settore alternarsi per favorire competenze, consigli, motivazioni. I workshop, inizialmente presumibilmente tre , avranno inizio lunedì 13 novembre 2023 a partire dalle ore 10,00 presso la struttura del Centrum Palace di via G.Battista Vico,2 a Campobasso. Si alterneranno, dopo i saluti istituzionali, Riziero Di Pietro, esperto in Marketing; Enzo Dota delegato nazionale di AssoretiPmi. A seguire si apriranno spaccati sulle due importanti manifestazioni in programma e di specie offriranno ai partecipanti la loro professionalità e competenza rispettivamente: la delegata regionale per i Molisani nel Mondo, Maria Tirabasso e Laura Sterlacci, giovane laureata presso l’Università del Molise in tema di turismo. Ci porteranno virtualmente a Matera e Venezia con l’esposizione dell’eccentricità positiva, sia del turismo delle Radici, sia del turismo esperenziale. Concluderà la giornata di studio, Luca Basilico con attività di follow-up. Gli incontri saranno gratuiti per tutti e godono del patrocinio del Ministero del Turismo.