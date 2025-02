di Redazione

Lunedì, 24 febbraio 2025, alla Bibliomediateca comunale di via Roma, si terrà un nuovo incontro della rassegna “Vivere con cura” dal tema: “L’alimentazione sana e sostenibile contro lo spreco alimentare”. Ogni anno, nel mondo, oltre 1 miliardo di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura e la maggior parte dello spreco alimentare avviene a livello domestico. L’Unione Europea produce annualmente oltre 59,2 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, mentre in Italia ogni persona getta nella spazzatura circa 32 kg di cibo all’anno. Questi numeri sono inaccettabili sia sul piano etico, considerando il numero di persone che soffre la fame, che su quello ambientale, considerando la quantità di risorse necessarie a produrre cibo: acqua, energia, combustibili, forza lavoro e suolo. Ma perché il cibo si spreca? Le ragioni alla base dello spreco sono diverse, tra cui dimenticare gli alimenti in frigorifero o in dispensa, permettendo che vadano a male, accumulare cibo per il timore di rimanere senza scorte oppure acquistarne più del necessario quando ci sono le offerte. Tuttavia ridurre lo spreco alimentare è possibile grazie a piccoli accorgimenti molto utili che ci aiuteranno a gestire nel modo migliore sia il cibo che conserviamo nel frigo o nella dispensa che quello avanzato quando ne cuciniamo un po’ troppo. Ne parleremo nuovamente con Nicoletta Radatta de “La rivoluzione a tavola” durante il prossimo appuntamento della rassegna “Vivere con cura” lunedì 24 febbraio alle ore 18.15 presso la Bibliomediateca comunale di via Roma, ex Casa della Scuola E. D’Ovidio.