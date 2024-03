di Redazione

Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier”, Associazione culturale fotografica “Sei torri Tommaso Brasiliano” e Mino Pasqualone organizzano un incontro con il fotografo Jeanven, alias Giandomenico Veneziani. Dal titolo “La fotografia di moda attraverso gli occhi di un professionista”.

Jeanven è molto più di un semplice fotografo di moda: è un visionario che trasforma i suoi scatti in autentiche opere d’arte. Con una carriera costellata da premi internazionali ed esposizioni in tutto il mondo, Jeanven ha conquistato il cuore del settore della fotografia di moda con la sua creatività senza limiti e il suo impeccabile stile etereo. Le sue fotografie, tripudio di sinuosità e suggestioni, hanno guadagnato un posto d’onore sulle pagine delle riviste di moda più prestigiose del settore come L’Officiel, Iconic, Vogue e GQ, confermandolo come uno dei talenti più luminosi nel panorama fotografico di moda contemporaneo. Ogni scatto diventa una celebrazione della bellezza e dell’eleganza, catturando l’essenza stessa dei brand fotografati con una grazia senza tempo. Plasma i suoi modelli, rendendoli eterni in ambientazioni sognanti e glamour. Un talk interattivo sulla fotografia di moda dove esploreremo l’affascinante connubio tra arte, creatività e stile. Ci immergeremo nell’incantevole mondo del fashion attraverso l’obiettivo di Jeanven esplorando come le sue visioni oniriche trasformano semplici abiti in icone di eleganza e bellezza senza tempo. Scopriremo i segreti dietro le immagini che spiccano tra le pagine delle riviste di moda e ci addentreremo nell’essenza del genere fotografico in questione, esaminando il ruolo cruciale che gioca nella definizione delle tendenze e nell’ispirazione di generazioni passate, presenti e future. Un viaggio emozionante nel mondo del glamour per svelare il fascino senza tempo di questo meraviglioso universo creativo. Moderano Claudia Carulli (editor) e Mino Pasqualone (fotografo). Appuntamento sabato 9 Marzo 2024 dalle ore 18:20 presso il Collegio provinciale dei Geometri di Campobasso in via D’amato, 3L Campobasso. Ingresso libero.

Info: cfcvivianmaier@gmail.com – 3491639761

