di Redazione

Si è svolto oggi organizzato dal Coordinamento Regionale di ‘Noi Moderati’ nella sede di “Dimensione Innovation hub” a Campobasso un incontro alla presenza dei vertici nazionali e regionali del Partito per fare il punto sulle significative modifiche legislative introdotte in Finanziaria; nel contempo è stato anche illustrato il progetto ‘Nomadi Digitali’ finalizzato a ridurre lo spopolamento delle aree interne delle regioni meridionali. Insieme al Consigliere Regionale e Delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice, l’On. Alessandro Colucci, Deputato e Responsabile Organizzativo Nazionale di Noi Moderati e presidente del’ ‘Intergruppo parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica’ e il vice presidente del Partito On. Pino Galati. “Nomadi Digitali è un progetto che ci rende orgogliosi – questo quanto dichiarato dal Delegato Regionale Fabio Cofelice – perchè è decisamente all’avanguardia. Abbiamo una infrastruttura digitale già pronta che viaggia a 10 Giga il chè significa: vantaggi per le imprese e la possibilità di creare un hub digitale in Molise, consentendo a tanti nostri piccoli borghi di uscire dall’isolamento. Innegabile che il Molise abbia un deficit infrastrutturale ritardi ai quali la Regione sta ovviamente lavorando, nel frattempo però dobbiamo agire e la strada del digitale, non solo è una strada percorribile, ma rappresenta anche il futuro. Il nostro obiettivo – ha aggiunto il Coordinatore regionale di Noi Moderati – è che il Molise diventi il primo Hub tecnologico digitale d’Europa; evidente l’impatto che un simile processo potrà avere sullo sviluppo del turismo immaginando, per esempio, un viaggio virtuale nella storia di luoghi e siti storici molisani. Un’idea rivoluzionaria che il nostro Partito sosterrà, sia in Regione sia in Parlamento” Sulle prospettive poi a livello amministrativo e politico Cofelice ha aggiunto: “Il nostro si è dimostrato più volte un Partito attrattivo. Molti i sindaci e gli amministratori che si sono avvicinati a noi, perchè siamo un partito aperto al dialogo ed al confronto; lo abbiamo dimostrato anche alle scorse elezioni comunali a Campobasso dove abbiamo eletto tre consiglieri. La strada è stata tracciata, ora non ci resta che percorrerla”. Intanto l’On Alessandro Colucci ha così dichiarato: “il nostro Partito cresce in tutta Italia ed in particolare in Molise abbiamo un vero e proprio modello di riferimento; nelle scorse elezioni regionali abbiamo raggiunto il 7,5% e continuiamo a crescere.

A fine dicembre abbiamo ufficializzato anche gli ingressi di Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Giusy Versace. Per continuare a crescere al centro della nostra azione mettiamo: lavoro, importanza primaria della persona, famiglia, sanità.

L’ iniziativa che ho conosciuto oggi – ha poi aggiunto – è importante perchè tutto quello che è innovazione in ambito lavorativo è uno degli aspetti da cogliere e sviluppare. L’innovazione digitale è uno dei temi sui quali i giovani devono investire. Grazie alle politiche del Governo abbiamo raggiunto un tasso di forza lavoro che supera i 24 milioni di occupati e abbiamo ancora mezzo milione di posti a disposizione che non riescono ad essere sfruttati perchè non ci sono le competenze. Il 92% delle aziende italiane cercano persone preparate in settori specifici e non le trovano per questo siamo fermamente convinti che dobbiamo investire sulla formazione. Sulla stessa linea il presidente del Partito Noi Moderati Pino Galati: “Il percorso di crescita del nostro Partito – questo quanto dichiarato – si deve soprattutto alle battaglie che stiamo portando avanti e sostenendo sia in sede parlamentare che in sede politica oltre che ad un processo di profonda articolazione sui territori. In Molise il Consigliere Fabio Cofelice che è rappresentante della Regione Molise, ma sopratutto responsabile di Noi Moderati a livello locale, sta portando avanti un lavoro importante, attraverso sia politiche amministrative attive dai banchi del Consiglio Regionale ma anche tramite l’ascolto del territorio ed il confronto con gli amministratori locali; perfetta sintesi – questa la conclusione – per raggiungere il nostro obiettivo : radicarci sul territorio e poterci esprimere con i fatti al fine di riscrivere il presente e programmare il futuro”