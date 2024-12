di Redazione

La Sindaca Marialuisa Forte, gli assessori Giose Trivisonno (Commercio) e Adele Fraracci (Cultura), i presidente di commissione Giovanna Viola (Cultura) e Liberio Lopriore (Commercio) invitano tutta la cittadinanza all’inaugurazione dei Mercatini di Natale, che ci sarà domani, venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 18:00 in Piazza Pepe a Campobasso. Un evento che segna l’inizio delle manifestazioni del periodo più bello e caratteristico dell’anno. Ogni giorno, i mercatini offriranno ai visitatori un’esperienza unica, con i colori e i profumi dei prodotti tipici molisani. Dolci, tartufo, formaggi, vini e altre delizie culinarie saranno i protagonisti, creando un’atmosfera inebriante. L’inaugurazione sarà arricchita dalle musiche e dai canti tradizionali della Polifonica Monforte, che allieteranno la serata. Sarà l’occasione perfetta per un assaggio dell’atmosfera magica del Natale. Ogni fine settimana, un gruppo di musicisti locali si esibirà, aggiungendo ulteriore calore e gioia alle festività. Non mancate a fare un giro tra le casette di Piazza Pepe, per lasciarvi ammaliare dai sapori e profumi di un evento che celebra la tradizione, la cultura e l’enogastronomia del nostro territorio. A partire da domani sera un’occasione da non perdere: un viaggio tra gli stand per gustare i prodotti in compagnia di amici e, perché no, trovare il regalo perfetto da mettere sotto l’albero.