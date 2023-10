di T.A.

Domattina 27 ottobre (h 11) conferenza stampa di presentazione in via Mons. Bologna a Campobasso dell’evento “I Primi d’Italia”. Sul tema ecco quanto informa Gal Molise, agenzia per lo sviluppo locale: “Il GAL Molise verso il 2000 in collaborazione con l’associazione Demetra terrà presso la sala conferenze dell’incubatore sociale “Antonio DiLallo” in via Mons. Bologna a Campobasso la conferenza stampa di presentazione dei risultati nell’ambito dell’azione leader “Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali”preso la Regione Molise. L’evento mira a presentare i risultati raggiunti con la partecipazione dell’associazione Demetra alla fiera “I Primi d’Italia” che si è tenuta a Foligno dal 28 settembre all’1 ottobre. Alla conferenza stampa saranno presenti gli organizzatori dell’evento “I Primi d’Italia”, il presidente di Epta, nonché responsabili organizzativi ed esponenti politici della regione Umbria”.