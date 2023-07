Ultimi ‘ritocchi’ in vista della firma dei decreti – da parte del presidente della Regione Francesco Roberti – attesa nei prossimi giorni. La nuova Giunta regionale prende forma e l’ipotesi più probabile resta quella di un Esecutivo a tre, almeno nella fase iniziale, che poi sarà integrato con altri due assessori, subito dopo l’elezione del presidente del Consiglio.

E stando alle ultime indiscrezioni, in pole resta Quintino Pallante, assessore ai Trasporti uscente e riconfermato tra le fila di Fratelli d’Italia.

Sempre stando ai rumors, invece, per quel che concerne la carica di sottosegretario alla presidenza della Giunta la scelta potrebbe ricadere, anche in questo caso, su un uscente riconfermato: Vincenzo Niro, primo eletto nei Popolari per l’Italia.

E poi gli assessori. Tre, si diceva, in una fase iniziale. I nomi più papabili continuano ad essere quello Salvatore Micone per Fratelli d’Italia. Gianluca Cefaratti per ‘Il Molise che vogliamo’ e l’esterno Michele Marone in quota Lega.

Giunta a tre sarebbe l’espediente che Roberti avrebbe studiato per evitare possibili manovre di franchi tiratori durante l’elezione del presidente del Consiglio, prevista nella prima riunione dell’assemblea di Palazzo Magno, lunedì 24 luglio.

Nominare subito gli assessori, anche in numero limitato, gli consentirebbe invece di iniziare subito l’attività amministrativa. Che ha una prima, grande priorità: il bilancio 2023.

Dopo l’elezione del presidente del Consiglio quindi la Giunta potrebbe essere integrata a stretto giro con l’ingresso di Michele Iorio (Fratelli d’Italia) e Andrea Di Lucente (Forza Italia).