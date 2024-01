di T.A.

Signori, il teatro ! “Il Proscenio” del capoluogo isernino, sala cine/teatrale della seconda provincia molisana, ospiterà infatti nel weekend di sabato 20 gennaio (h 21) e domenica 21 gennaio (h 18) la commedia “A bonanema ‘e mammà” di Salvatore Mincione Guarino, testo liberamente tratto da “A lettera ‘e mammà”. Testo brillante e divertente per uno spettacolo certamente gradevole, che sarà interpretato da Alessia Fioritoni, Vittoria Izzi, Alessandra Palmieri, Silvio Di Sandro, Simona Gagliardi, Asia Franceschelli, Salvatore Mincione Guarin, Mattia Rodi e Giovanni Gazzanni. La scenografia sarà di Mattia Rodi, la regia di Salvatore Mincione Guarino. Costi dei biglietti da 12 a 10 euro, con riduzioni per under 16 e over 65. Info 339/6801542 e 339/2694897.