di T.A.

Quasi una ricerca senza soluzione e difficile -una sorta, appunto, di A.A.A. cercasi- quella in atto a Venafro per individuare il nuovo bibliotecario della biblioteca comunale De Utris/Pilla/Morra di Venafro, rimasta senza guida dopo la scomparsa del consigliere comunale indicato dall’ente quale addetto per conto del Comune -la compianta e volitiva Signora Anna Maria- e quindi per il pensionamento del bibliotecario municipale. Situazione tanto delicata da comportare la sospensione addirittura del servizio, con conseguenti disagi per studenti e fruitori dell’essenziale biblioteca municipale, ricca di numerosi ed importanti testi, delle due entrate di via Milano e via Pilla, nonché del suggestivo chiostro degli agostiniani, ordine religioso un tempo presente a Venafro. Ebbene tale biblioteca, punto di riferimento per studiosi, appassionati e ricercatori, è oggi monca del vertice per funzionare, dal che la necessità di individuare quanto prima una persona che faccia alla bisogna. C’é stato chi si è proposto al Comune anche a livello di volontariato, ossia senza compenso e nelle more che si espleti il concorso pubblico per assumere il futuro bibliotecario, ma la cosa non appare di facile soluzione. Occorre un diploma apposito e l’ente locale insiste su tale antefatto. E così da una parte c’è la disponibilità di qualcuno a dedicarsi quale volontario cioè senza compenso, dall’altra c’è la norma ben precisa che richiede determinati prerequisiti. Ed intanto … l’acqua continua a passare sotto il ponte, senza che la biblioteca comunale di Venafro torni finalmente nella piena disponibilità di quanti hanno necessità di frequentarla per consultazione dei testi, apprendere e studiare. Ed allora il doppio invito : il primo a chi intende e ritiene di autoproporre la propria volontaria candidatura al Comune di Venafro affinché finalmente il servizio torni alla sua piena ed originaria funzionalità, quindi la massima sollecitazione all’ente locale perché il concorso pubblico per assumere il nuovo bibliotecario, o ovviamente la nuova bibliotecaria, venga espletato nel breve così da tornare a garantire a quanti ne hanno bisogno e desiderio la piena e continuativa funzionalità del servizio, situato -si ricorda- lungo la storica “ Via P’ For’ “ (la Via di Fuori) di Venafro.