di Redazione

Immatricolazioni e iscrizioni, ancora un segno positivo per l’Università degli Studi del Molise.

Con l’avvio del nuovo anno accademico 2023-2024, i numeri già registrati confermano il trend in salita degli ultimi anni, grazie a un’offerta formativa sempre più ampia, innovativa e di qualità.



In quest’ottica di crescita, l’Ateneo molisano ha prorogato – con Decreto del Rettore – al prossimo 13 novembre 2023, senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni (ad esclusione di quei corsi di studio in cui vige l’accesso a numero programmato).

Alla proroga per le immatricolazioni al primo anno e le iscrizioni ai successivi, senza il pagamento della mora, si affianca inoltre un’ulteriore importante opportunità per tutte le studentesse e tutti gli studenti, e per le loro famiglie: è stata infatti posticipata anche la scadenza per la presentazione dell’attestazione ISEE. Sarà possibile presentarla, per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste, ancora fino al 13 novembre.

I nuovi termini riguardano anche il personale del pubblico impiego interessato al percorso “PA 110 e lode”: chi vuole aderire al progetto o immatricolarsi ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico o perfezionare l’iscrizione agli anni successivi al primo, stabiliti anche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, potrà farlo sempre fino a lunedì 13 novembre 2023.