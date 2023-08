Doppi e calorosissimi auguri quest’oggi per “Sandrina” Forte, la più longeva delle ortolane di Venafro, coltivatrice cioè di sani e saporiti ortaggi e verdure, tra i vanti della città e della prodiga terra venafrana. Mamma/nonna “Sandrina” compie infatti 89 anni e festeggia contemporaneamente l’onomastico ! Un doppio traguardo accolto dalla donna col sorriso solito e festeggiato tantissimo assieme a figli, nuora, genero, nipoti e pronipoti. E lei ha ringraziato tutti col proverbiale e puntuale … ” FIN’ A QUAND’ VO’ DI’ “. Ed oggi e domani tra auguri e festeggiamenti finalmente si riposerà, non andando all’orto e non mancando di ringraziare quanti la saluteranno con ” Auguri Sandri’ e cient’ r’ st’ iuorn’ “! Anche dal nostro giornale auguri di cuore mamma e nonna “Sandrina” per tant’altri fortunati e felici traguardi futuri della sua vita col sorriso e la serenità odierna.

T.A.