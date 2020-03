Una 82enne di Monteroduni. è risultato positiva al Covid-19. L’anziana è arrivata al Pronto Soccorso di Isernia con un’ambulanza del 118, accusando sintomi che hanno subito insospettito i medici. Proprio il sospetto ha a fatto sì che la donna fosse sottoposta a tampone.

Tampone mandato a Campobasso e risultato positivo. Accertato il contagio, la paziente è stata trasferita al ‘Cardarelli’ di Campobasso. Per tutto il personale sanitario che ha avuto contatti con la donna è scattata la quarantena. Il Pronto Soccorso. è stato chiuso per procedere all’intervento di sanificazione. Salgono a tre i positivi al Covid-19 in provincia di Isernia.