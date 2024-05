Il 2024 è un anno di fondamentale importanza per quanto riguarda le commemorazioni della Seconda guerra mondiale. “Esattamente 80 anni fa – sottolinea il professor Marco Altobello – il più grande e tragico evento della storia si avviava alla conclusione, con la campagna d’Italia al centro delle operazioni belliche mondiali.

E proprio nel maggio del 1944, Campomarino era letteralmente al centro del mondo, con ben cinque piste alleate dalle quali partirono missioni determinanti per le sorti del conflitto. Dopo i bombardamenti di Isernia, Venafro e le terribili incursioni su Foggia e sulla Capitanata, la conquista di Termoli da parte dei britannici consentì agli alleati di estendere il complesso aeroportuale di Foggia sino a Campomarino.

Tra maggio e giugno – continua Altobello – le operazioni aeree iniziarono a partire dalla cittadina molisana: Campomarino ospitò tra le altre la Royal Air Force, la Desert Air Force, la Balkan Air Force, la 15th Air Force e l’aviazione italiana cobeliggerante che rinacque e ripartì proprio da Campomarino.

Tutte le forze aeree delle nazioni alleate concentrate in una zona ridotta ma strategicamente fondamentale. Tra maggio e luglio del 1944 giunsero nella base segregata di Ramitelli anche i piloti del 332 gruppo caccia: i leggendari Tuskegee Airmen, già in precedenza impiegati nel campo di Madna”.

In occasione dell’80° anniversario, i giornali e i media inglesi hanno dato grande risalto al territorio del Basso Molise e all’importanza di questa storia.

Nelle riviste Britain at War e Aviation News si parla di Campomarino e del Molise evidenziando anche le potenzialità turistiche e culturali del territorio: “In questa bella cittadina in Molise, sul mare Adriatico ad est di Roma – si legge sulla celebre rivista britannica – questa storia è preservata grazie all’opera delle istituzioni locali, di Marco Altobello e della Tuskegee Airmen Inc. che ha come referente americano per il territorio il sig.Waymamd Brothers. Una storia che rappresenta il punto forte di una grande destinazione turistica, con splendide spiagge, un mare meraviglioso e prodotti tipici rinomati come l’eccellente vino”.

“Aviation News'” è la rivista di aviazione più longeva della Gran Bretagna, presenta le ultime notizie e gli approfondimenti sull’attualità e la storia.

Vanta una media di 20 mila copie vendute, oltre alle decine di migliaia di lettori online.

Una visibilità enorme, resa possibile grazie al progetto di Assoknowledge Confindustria denominato ‘Freedom for Italy”, e al lavoro svolto dal Presidente del comitato direttivo Robert Desourdis.

La storia dei campi di aviazione molisani, in occasione dell’80° anniversario, sarà protagonista anche della Conferenza internazionale sulla liberazione di Roma, in programma ad Anzio il 31 maggio e il 1° giugno 2024, che vedrà la partecipazione di 40 speaker, 9 ambasciate, rappresentanti del governo italiano e delle istituzioni militari internazionali.

