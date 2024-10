di Redazione

Anche una folta delegazione molisana, formata da dirigenti e soci, alla cerimonia tenuta al Teatro Eliseo di Roma.

“80 anni di Coldiretti hanno cambiato la storia dell’agricoltura italiana, dalla riforma agraria alla legge di orientamento”. A dirlo è il Presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, che martedì 8 ottobre ha guidato la delegazione di dirigenti e soci molisani dell’Organizzazione alla cerimonia per l’ottantesimo “compleanno” di Coldiretti, fondata da Paolo Bonomi nell’ottobre 1944. La grande kermesse sì è tenuta al teatro Eliseo di Roma alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dei rappresentanti delle Istituzioni, del mondo politico, economico e della società civile, oltre che delle forze dell’ordine. A fare gli onori di casa il Presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, ed il Segretario generale, Vincenzo Gesmundo. Centinaia i soci agricoltori provenienti da ogni regione d’Italia. Per il Molise erano presenti, oltre al Presidente Papa, anche il Presidenti provinciali di Campobasso, Giacinto Ricciuto, di Isernia, Mario Di Geronimo, il Direttore regionale Aniello Ascolese, il Presidente regionale e provinciale di Isernia dei Senior Coldiretti, Giuseppe Licursi e Giovanni Monaco, come anche la Responsabile regionale di Donne Coldiretti, Michela Bunino, ed il vice Delegato regionale di Giovani Impresa, Carmine Mosesso. Oltre a loro tanti soci e presidenti di Sezione provenienti da tutta la regione. Quello dell’Eliseo è stato un appuntamento dal forte valore simbolico per quella che è una delle battaglie storiche e identitarie della Coldiretti: l’etichetta trasparente sui cibi. Battaglie che nel corso degli ultimi 80 anni hanno cambiato il volto dell’agricoltura italiana, riportandola al centro della società e restituendo dignità al lavoro nei campi. Basti pensare alla Riforma agraria, ispirata e sostenuta dalla Coldiretti, che ha rappresentato la più grande ridistribuzione di ricchezza mai realizzata in Italia, trasferendo a oltre un milione di contadini, mezzadri, braccianti e affittuari, 3,6 milioni di ettari incolti o mal coltivati segnando la fine del latifondismo improduttivo. Una svolta alla quale è seguita all’inizio del 2000 la legge di orientamento, che ha rivoluzionato il settore, rendendo possibile un ventaglio di attività che vanno dall’agriturismo all’agricoltura sociale fino alla vendita diretta e la produzione di energia. A rappresentarla sul palco dell’Eliseo, tre storie di imprenditori agricoli: Mariafrancesca Serra, che dopo la laurea in Ingegneria Edile-Architettura e una serie di esperienze all’estero è tornata in Sardegna per diventare pastora, esempio del fenomeno del ritorno nei campi ma anche del nuovo protagonismo delle donne in agricoltura; Miriam Zenorini, che nella sua fattoria sociale in Trentino Alto Adige accoglie donne uscite da situazioni di violenza o giovani provenienti da famiglie disagiate, simbolo di un welfare rurale in crescita, e Mario Faro, florovivaista siciliano impegnato a combattere gli effetti dei cambiamenti climatici ma anche esempio del successo del Made in Italy all’estero. Negli anni 2000 nasce anche il “Patto col consumatore” che ha saldato gli interessi degli agricoltori con quelli dei cittadini e posto le basi per le tante iniziative a tutela della salute, dell’ambiente, delle campagne e della trasparenza, di cui la legge di iniziativa popolare è l’ultimo capitolo. L’obiettivo è raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. La raccolta firme ad oggi è stata attraverso banchetti in tutti i mercati contadini di Campagna Amica e in tutte le sedi territoriali che hanno portato sino ad oggi a ottenere trecentomila firme. Un impegno che si estende ora al web, con la possibilità di sottoscrivere la petizione in maniera digitale da parte dei cittadini. Per far ciò basterà collegarsi al sito https://eci.ec.europa.eu/049/public/#/screen/home, selezionare il proprio Paese di cittadinanza nel menu a tendina in giallo a sinistra e scegliere se compilare il modulo inserendo i propri dati con il numero della carta d’identità o del passaporto oppure accedere direttamente con lo spid. “In questo modo – spiega il Presidente Papa – si potrà sostenere la richiesta di rendere esplicite e chiare le indicazioni dell’origine di provenienza per tutti i prodotti che entrano nel mercato comune ma anche che siano rispettati gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta”. Un modo – spiegano da Coldiretti – per porre fine all’inganno dei prodotti stranieri spacciati per tricolori grazie alla norma del codice doganale sull’origine dei cibi che consente l’italianizzazione grazie a trasformazioni anche minime perché mai così tanto cibo straniero è arrivato in Italia con il valore delle importazioni agroalimentari dall’estero che nel 2023 hanno raggiunto il record di 65 miliardi di euro. Infine, per il grande evento degli 80 anni di Coldiretti è stata coniata una speciale moneta, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nata per celebrare gli 80 anni dalla fondazione di Coldiretti, la moneta, con tiratura limitata di 3.500 pezzi, è il primo conio dal valore di 4 euro mai realizzato in Italia. Un omaggio al contributo fondamentale di Coldiretti nello sviluppo dell’agricoltura nazionale e nella difesa degli interessi degli agricoltori italiani.