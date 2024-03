di T.A.

Una gran bella e fortunata serata televisiva ieri per Elisa Mian, giovane mamma venafrana ed impiegata di banca che vive nel Veneto. Alla trasmissione “I Pacchi” condotta da Amadeus, la donna affiancata dalla madre Rita, già insegnante elementare, ha vinto 75mila euro “sfidando” sino all’ultimo il “dottore”, ben consigliata dalla madre al suo fianco. Una partita intensa ed incerta sino alla fine, giusta la tradizione de “I Pacchi”, con la dea bendata che ha premiato il coraggio e la determinazione di madre e figlia, appunto con la bella vincita che Elisa, vedova con una figlia in tenera età, ha dichiarato di voler devolvere in parte alla ricerca. Elisa Mian, che conserva tante amicizie a Venafro da dove era partita per lavoro decenni addietro, é figlia di Omero Mian, attaccante del Venafro Calcio del passato dov’era arrivato dalle serie superiori durante la presidenza di Umberto Cappellari.