Il Comune di Casacalenda, in collaborazione con l’ANPI Molise e la Fondazione Caradonio – Di Blasio, in occasione delle celebrazioni ufficiali del 74° Anniversario della Liberazione d’Italia, ha organizzato una manifestazione in programma il prossimo 25 aprile alle ore 11,00 presso la sala convegni in Piazza Umberto I, per la posa di una targa in memoria delle 177 donne recluse nel campo di concentramento di Casacalenda dal 1940 al 1943.

Il programma prevede i saluti del Sindaco Michele Giambarba e del presidente della Fondazione Caradonio-Di Blasio Rosa Marcogliese. Sono previsti gli interventi della storica Maria Luisa Tozzi, dello storico Unimol Fabrizio Nocera e di Anna Lisa Cegna dell’Istituto Storico di Macerata/Università di Napoli L’Orientale. In serata dalle ore 18.00 presso il Cinema Teatro K, a cura di Molise Cinema, sarà proiettato il film “La vita è bella”. La cittadinanza è invitata a partecipare.