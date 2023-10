di N.P.

Una tre giorni stile bavarese anche per la settima edizione dell’Oktoberfest Montaganese. Nel centro, alle porte di Campobasso, la manifestazione che richiama la più importante festa della birra al mondo, quella di Monaco di Baviera, prenderà inizio giovedì 5 ottobre prossimo nello spazio appositamente attrezzato per l’evento, sul belvedere del paese. Terminerà sabato 7 ottobre prossimo dopo diversi appuntamenti gastronomici e di intrattenimento. Se l’iniziativa va avanti da diversi anni, evidentemente ha il valore di un format che piace, in fondo è turismo anche questo, e sicuramente aiuta a far conoscere luoghi di questa regione che proprio sul turismo dovrebbe puntare la massima attenzione. I risultati lusinghieri ottenuti nelle passate edizioni, spingono gli organizzatori e l’Amministrazione Comunale, a credere che ci sarà, anche per quest’anno, un’ottima affluenza, facendo così crescere il trend di presenze per questa manifestazione che, in pratica, chiude il cartellone estivo degli eventi montaganesi.