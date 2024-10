di T.A.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre la nuova Edizione Esperienziale nel borgo simbolo delle aree interne del Molise tra degustazioni, convegni, street food, concerti folk ed esibizione della Fanfara dei Carabinieri. A Castel del Giudice (IS), borgo simbolo della rinascita delle aree interne dell’Appennino che ha fatto della sostenibilità ambientale il suo volano di sviluppo, è tutto pronto per accogliere centinaia di visitatori in occasione della 7^ Festa della Mela – Edizione Esperienziale in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024. Due giorni che celebreranno la cultura della biodiversità, la filiera agricola corta e di qualità, il buon cibo e il divertimento nell’abbraccio dei boschi al confine tra Molise e Abruzzo nel corso dei quali i visitatori si immergeranno tra profumi e sapori inebrianti partecipando a laboratori del gusto, visite guidate, scoprendo i migliori produttori biologici e artigianali del territorio. Ci saranno stand e food track, esperienze nei meleti biologici Melise, nel birrificio agricolo Maltolento e nell’Apiario di Comunità, degustazioni di mele antiche, convegni sull’imprenditorialità del futuro e sulla cultura del “restare”, show cooking, la prestigiosa esibizione della Fanfara del 10^ Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli, le migliori street band e gruppi musicali del Casteldelgiudice Buskers Festival, tra cui Ars Nova Napoli e Bagarija Orkestar, Riciclato Circo Musicale e Bandaradan che con la loro musica e le loro esibizioni allieteranno strade e piazze del paese fino all’albergo diffuso Borgotufi. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. Il Mercato dei produttori biologici e artigianali quest’anno aprirà prima, a partire dalle 12:00 di sabato 12 ottobre, sul corso adiacente la piazza principale del paese, dove saranno allestiti i Giochi di una volta di Caimercati amati da grandi e piccoli. Ma entrambe le giornate saranno piene di attività: la mattina di sabato sarà dedicata soprattutto alle visite guidate tra il Giardino delle Mele Antiche, il birrificio Malto Lento e l’Apiario di Comunità. Alle 10.00 il Circolo Legambiente di Castel del Giudice promuove l’iniziativa “Puliamo il Mondo” insieme agli operatori di Casa Frezza per coinvolgere grandi e piccoli in buone pratiche di tutela ambientale. Nel pomeriggio il convegno “Melo-grani e biodiversità: modelli di impresa o imprese modello?” in programma alle 16.00 nel gazebo allestito in Piazza Marconi. La sera spazio alla grande musica con il concerto di Ars Nova Napoli e Bagarija Orkestar, due collettivi uniti dall’amore per la musica popolare che daranno vita ad uno spettacolo dai ritmi folk che uniscono le culture del Mediterraneo. Domenica 13 ottobre si riparte alle ore 10.00 con il Mercato dei produttori e i Giochi di una Volta di Cai Mercati per proseguire alle ore 11.00 con l’inaugurazione della Suite Gym, spazio interattivo di benessere, dell’albergo diffuso Borgotufi. Alle ore 11.15 il convegno “Vivere, lavorare, tornare, restare: come sostenere Persone, Imprese e Territorio attraverso una Comunità Aumentata” nella Sala riunioni di Borgotufi. In piazza Municipio sarà possibile assistere alle 12.30 allo show cooking di Marco Pasquarelli, chef del ristorante gourmet Mia di Borgotufi. Da non perdere l’esibizione della Fanfara del 10^ Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli che si esibirà in tre differenti momenti della giornata: alle ore 10.00 (itinerante), alle ore 16.00 (piazza panoramica di Borgotufi), alle ore 19.15 (itinerante). L’intera domenica vedrà protagonisti gruppi consolidati del Casteldelgiudice Buskers Festival tra cui lo one man show Michele Roscica e il duo Denise Di Maria e Lavinia Mancusi che, insieme ad altri artisti, animeranno il borgo con musica folk in un fil rouge che lega il Mediterraneo ai Balcani fino al Sudamerica dalle 10.00 fino a sera. Le visite guidate e le esperienze della Festa della Mela si svolgono con prenotazione obbligatoria contattando i numeri di telefono dei singoli referenti indicati nel programma. La Festa della Mela è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castel del Giudice. La manifestazione rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.