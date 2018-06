È stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa la programmazione degli eventi della Sessantunesima Estate termolese. Il sindaco Angelo Sbrocca, il delegato alla Cultura Michele Macchiagodena, il consigliere Antonio Giuditta, la responsabile dell’Ufficio Stampa Valentina Fauzia, la dirigente al settore Cultura Brigida Barone, e l’intera squadra dell’Ufficio Cultura: Antonella Occhionero, Norma Peruzzini, Giuseppe Savino e Antonio Lanzone hanno accolto i giornalisti nella Sala consiliare del Comune di Termoli e illustrato i cartellone estivo “Uno dei più ricchi e variegati degli ultimi anni” ha dichiarato il sindaco Sbrocca.

Il cartellone si apre con una lunga serie di mostre ed esposizioni al Castello svevo e di mercatini di hobbistica, antiquariato e agroalimentari che, per comodità di consultazione, sono state inserite in un’unica sezione.

Quella del 2018 sarà l’estate dei CONCERTI: si inizia il 23 giugno con la star di X Factor Samuel Storm in piazza Vittorio Veneto che si esibirà all’interno della kermesse di eventi organizzati dallo Spraar, il 30 giugno la band tributo a Biagio Antonacci in via Biferno tra gli eventi per la Festa della Parrocchia San Pietro e Paolo, il 2 luglio in piazza Duomo l’orchestra Punto di Valore (Progetto Spraar), il 19 luglio Morcheeba (Cous Cous Festival), 20 luglio Carl Brave X Franco 126 (Cous Cous Festival), 21 luglio Nek, Francesco Renga, Max Pezzali (Cous Cous Festival), 22 luglio Negrita (Cous Cous Festival), 31 luglio concerto di musica sinfonica ‘Nessun dorma’ (a cura della sezione Avis di Termoli ), 1 agosto Mirko Casadei (Festa Santa Maria degli Angeli), 2 agosto Massimo di Cataldo (Festa santa Maria degli Angeli), 3 agosto Concerto lirico sinfonico ‘Città di San Severo’ (Festa di San Basso), 3 agosto Makeda (Food Truck Festival), 4 agosto Apres la classe – Circomanicomio (Food Truck Festival), 4 agosto Concerto sinfonico ‘Città di Noicattaro’ (Festa di San Basso), 5 agosto Roy Paci & Aretuska ‘Valelapena Tour’ (Festa di San Basso), 8 agosto Concerto d’Estate Corale di Termoli, 10 agosto Musica di strada, 11 agosto Acid Lake (a cura della sezione Avis di Termoli), 14 agosto Kerri Chandler, Mekkani SS, Mark Di Meo (Musurplage), 16 agosto Galeffi, DjGruff, Mox (Musurplage), 17 agosto Real Rockers (Musurplage), 18 agosto Frah Quintale (Musurplage), 29 agosto Tortured Soul (Termoli Jazz Festival), 30 agosto Walter Ricci (Termoli Jazz Festival), 31 agosto The Snips (Termoli Jazz Festival), 1 settembre Max Ionata (Termoli Jazz Festival), 2 settembre Daniele Sorrentino e Nichi Nicolai.

Sarà ancora l’estate della CULTURA E AUTORI con lo spettacolo di Max Giusti ‘Cattivissimo max’ il 7 luglio in piazza Vittorio Veneto, ’50 ore’ il contest cinematografico 23 luglio, l’Aut Aut Festival che ospiterà in piazza duomo il 13 luglio il giornalista, professore universitario e scrittore Stefano Bartezzaghi, il 14 luglio il giornalista inviato del quotidiano ‘La Repubblica’ Federico Rampini, il 15 luglio l’autrice Serena Dandini, il 18 agosto lo scrittore, blogger e attento conoscitore della rete web Massimo Mantellini e il 19 agosto il giornalista di Rai Tre Domenico Iannaccone affiancato dal giornalista Enzo Luongo.

Non mancheranno gli EVENTI DELLA TRADIZIONE termolese come il sorteggio della barca di San Basso il 14 luglio, il Festival del Folklore dal 27 al 29 luglio, i fuochi d’artificio di San Basso, l’incendio del castello il 15 agosto, la Sagra del pesce 24 e 25 agosto.

E ancora altre proposte per ogni fascia d’età e per ogni tipo di interesse, dalla Notte bianca dei bambini il 30 giugno al Festival del Sarà dal 24 al 26 luglio, EVENTI ENOGASTRONOMICI come la Sagra del Gamberetto rosa il 23 e 24 giugno e la Sagra dei prodotti tipici e tortellini l’11 agosto, gli eventi dedicati allo SPORT come il V Torneo Open di Tennis dal 28 luglio al 12 agosto, la XIII Traversata a nuoto di San Basso il 4 agosto, Triathlon sprint ‘Città di Termoli’ il 9 settembre.