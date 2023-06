“Giolier” al centro commerciale La Madonnella e “Dialoghi sull’arte dell’affresco” a Castello Pandone di Venafro nel venerdì di fine giugno

Giornata fitta ed interessante quella di fine giugno a Venafro. Nel tardi pomeriggio (h 18.00) di venerdì 30 giugno appuntamento lirico/artistico/letterario a Castello Pandone con l’iniziativa “Dialoghi sull’arte dell’affresco” e la presentazione del libro “L’arte come ordalia”. Trattasi di quattro lezioni sull’affresco all’Accademia di Brema di Vincenzo Sorrentino. Interventi in programma del M° Vincenzo Sorrentino e del v. Presidente di MeMo Cantieri Culturali Carmen D’Antonino. Intermezzo musicale del soprano Federica D’Antonino e del pianista Marco Petti. In serata invece a partire dalle h 22.00 tutti al Centro Commerciale La Madonnella per l’atteso concerto di Giolier, cantante emergente tantissimo nelle simpatie e nei gusti musicali dei giovanissimi. Questi dalle prevendite dei biglietti per accedere al concerto saranno sull’ordine delle migliaia, conferendo tanta verve all’esibizione di Giolier.