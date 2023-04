59° TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 5: OBIETTIVO MANCATO PER I QUARTI DI FINALE!

Seconda sconfitta della Juniores Molise che chiude il match con il risultato di

7-1 per la Toscana

Molise: 1

Pettorossi, Galuppo, Iacurti, Gentile, Moffa, Olivieri, Eliseo, Di Vincenzo, Pazienza (K), Adovasio, Di Palo, Franco.

All. sig. Sanginario

Toscana: 7

Dovichi, Gamannossi, Carmignani, Tempesti, Barone, Stefanini, Romanese, Guglielmucci, Pinto (K), Ocharan Carrillo, Tazzioli.

All. sig. Affibiato

Arbitro 1: Benetti della sez. di Vicenza

Arbitro 2: Montano della sez. di Verona

Crono: Benetti della sez. di Vicenza Baruffi della sez. di Treviso

Reti: T Tempesti 4’ pt, T Guglielmucci (8’pt) T Barone (17’ pt), M Gentile (6’ st), T Pinto (8’ st), T Gamanossi (16’ st), T Guglielmucci (17’ pt), T Romanese (19’ st)

Terza giornata di Gare per la selezione Juniores di Mister Sanginario contro la Toscana in quel del Palasport di Cologna Veneta. Fondamentale la vittoria per sperare in un accesso ai Quarti.

Primi minuti e primo gol della Toscana che ci crede subito e al 4’, su una chiusura sbagliata del molisano Olivieri, ha la meglio l’avversario Tempesti che incasella una sfera perfetta alla destra del molisano Di Palo. Continua a mordere la Toscana con Guglielmucci all’ 8’ che trova la seconda rete del match: si libera da due avversari e dal lato lancia una sfera impossibile anche per il bravo Di Palo, allungando ancora di più le distanze. Risponde il Molise con capitan Pazienza, ma la sferzata potente incontra il muro.

Il Molise si fa pericoloso al 15’, con Pazienza e Gentile ma le belle azioni dei due molisani non sono sufficienti ad accorciare le distanze. Risponde al 16’ il toscano Barone, ma il tiro impetuoso si scaraventa oltre la traversa. Risponde portier Di Palo con un lancio dalla distanza; in risposta l’estremo difensore toscano in tranquillità. Trova la terza rete della sicurezza la Toscana con Barone al 17’ che, dopo una bella trama di gioco con Pinto, colpisce il sacco con un destro micidiale. Squadre negli spogliatoi con il Molise sotto di tre reti che dovrà recuperare dinamicità e convinzione nel secondo tempo. Bello il passaggio su punizione al 4’ di Pazienza per il laterale del Torremaggiore C5 Gentile, ma il tiro in risposta del laterale è troppo debole per portier Dovichi. Il Molise ci crede e non molla. La rete dell’1-3 arriva con Gentile, servito da Pazienza, che dalla distanza sverza un lancio perfetto e impossibile anche per il bravo Tazzioli. Ancora Molise all’ 8’ sempre con capitan Pazienza, ma il palo ha la meglio su un’azione ben gestita dal capitano della juniores molisana. La Toscana non perdona e all’8’, Pinto al termine di una notevole dinamica di gioco, lancia una palla potentissima; centra l’obiettivo e aumenta il bottino, portando i suoi a quota quattro. Continua la goleada dei bianchi della Toscana con Gamanossi al 18’, che conquista dalla distanza con un vibrante tiro la rete del 5-1. La selezione di Mister Affibiato non si ferma e conquista la rete con la doppietta di Guglielmucci, che coglie l’attimo e fotografa una bella azione dirigendo la sfera rasoterra alla sinistra del neoentrato portier Pettorossi del Venafro F.C.. Chiude il match al 19’ l’ultima azione degna di nota del CR Toscana. A pescare una palla perfetta su una serie di contrasti è il centrale Romanese, che fa conquistare ai suoi l’accesso ai Quarti con la vittoria sul Molise con il risultato di 7-1. Al Palasport di Cologna Veneta termina l’avventura della selezione U19 C5 del Molise.