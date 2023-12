di T.A.

E’ ACCADUTO ALLA TRASMISSIONE TV “I PACCHI” CONDOTTA DA AMADEUS

Per settimane la sua presentazione serale, ossia “Salvatore di San Giovanni in Galdo, provincia di Campobasso”, ha riempito orecchie e menti degli italiani. Questi puntualmente l’hanno accolta ogni volta con tanta simpatia data la schiettezza del personaggio che la pronunciava ed alla fine il giovane e sorridente molisano, appunto “Salvatore di … “ con accanto la futura compagna della sua vita, ha fatto centro ! Ha conservato sino alla fine il pacco col numero 5 assegnatogli dalla sorte, vincendo ben 50mila euro col quale -hanno anticipato a tutt’Italia Salvatore e futura moglie, entrambi sorridenti e simpatici a tutto tondo- la data del loro matrimonio appare decisamente prossima ! E ad autoinvitarsi è stato lo stesso Amadeus, il presentatore della trasmissione, con “Salvatore di …” dettosi felice e prontissimo ad accoglierlo assieme alla sua futura moglie. E giù applausi scroscianti dalla sala, a conferma della simpatia del personaggio molisano, apprezzato per settimane dall’Italia intera col suo semplice ma significativo … “Salvatore di San Giovanni in Galdo, provincia di Campobasso” , ritornello mandato ormai a memoria da milioni di teleutenti dell’intera penisola.