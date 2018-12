Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, dopo aver appreso la notizia del traguardo dei 500 bimbi nati al Punto Nascita dell’ospedale “Veneziale” di Isernia, ha voluto congratularsi con Angela Scungio, dirigente medico UOS ostetricia e ginecologia, inviandole una lettera avente il seguente contenuto:

Gentilissima dottoressa Scungio,

ho appreso con vivo compiacimento la notizia che il Punto Nascita del presidio ospedaliero “Veneziale” di Isernia, durante l’anno in corso, ha superato le 500 nascite, raggiungendo un obiettivo importantissimo, che qualifica l’eccellenza del reparto da Lei diretto.

Il risultato conseguito, almeno per quest’anno, pone al sicuro il Punto Nascita isernino, la cui salvaguardia resta una delle istanze fondamentali dell’amministrazione comunale che, già nel dicembre 2016, con un’apposita deliberazione di giunta, manifestò la propria contrarietà alla paventata soppressione.

L’eventuale chiusura, infatti, comporterebbe per l’intera provincia e per le zone limitrofe una gravissima limitazione dell’offerta sanitaria. In tal senso, è significativa la circostanza che, con l’impegno e la professionalità di tutto il personale della sua Unità Operativa, si sono potuti registrare a Isernia parti di mamme provenienti da province abruzzesi e campane, segno dell’efficacia dei protocolli ospedalieri attuati.

Pertanto, nel complimentarmi con Lei e con i suoi collaboratori, auspico che il risultato di questo 2018 venga ripetuto in futuro, nella certezza che la sua equipe saprà sempre assicurare un servizio efficiente e di qualità alle mamme e ai neonati. Con l’occasione, mi è altresì gradito rivorgerLe un cordiale saluto e i più sinceri auguri di Buon Natale.

Giacomo d’Apollonio, Sindaco di Isernia