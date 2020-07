Il consigliere comunale e capogruppo di Alleanza per il Futuro, Giovancarmine Mancini, interviene sulla delicata questione dei migranti in arrivo in Molise da Lampedusa.

Mancini scrive su Facebook:

“A proposito di clandestini. A Isernia grazie al mutismo del “fritto misto” che governa la città con ogni probabilità ne arrivano 50, direttamente da Lampedusa. Ieri sera c’è stata una riunione organizzativa presso la Prefettura di Campobasso: i 50 migranti originariamente destinati a Bojano arriverebbero ad Isernia. Io non sto zitto. È una vergogna. Vorrei proprio sapere perché Bojano giustamente si ribella e Isernia no, e perché alla Prefettura danno queste disponibilità nonostante Isernia accolga già un numero considerevole di migranti. Come al solito mi sostituisco al Sindaco e difendo la città, in attesa di tempi migliori”.