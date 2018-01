Le notizie diffuse nei giorni scorsi, relative al bando pubblico indetto dalla Molise Acque per il reclutamento di 50 persone, a tempo parziale e determinato hanno creato apprensioni e richieste di conferme, per cui il Commissario di Molise Acque, l’ing. Massimo Pillarella, fornisce qualche semplice precisazione.

Il bando non è stato sospeso. Il superamento del limite del 20% sulla quota di assunzioni a tempo determinato, limite previsto dal Jobs Act, è stato oggetto di un lungo percorso di condivisione con le parti sociali territoriali più rappresentative, attraverso un documento, inviato al Ministero del Lavoro prima dell’attivazione del bando, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Per l’aspetto finanziario, è stato più volte ribadito, in relazioni ed atti amministrativi pubblicati sul sito aziendale, che la procedura comporta addirittura un risparmio rispetto ai costi attuali per il personale cd interinale che si occupa degli stessi servizi, e pertanto non si avrà alcun aggravio in termini di bilancio.

Tutte le riserve previste dalla normativa vigente in materia di personale e categorie svantaggiate sono state preventivamente verificate per alcuni aspetti e trovano collocazione e riscontro del bando di concorso stesso, con l’apertura ad ogni fattispecie normata.