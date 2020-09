Del 47enne di Peschici, si sono perse le tracce dopo una serata trascorsa a Termoli. Michele Mastromatteo, questo il nome dell’uomo svanito nel nulla da tre giorni, era in compagnia di un suo amico che è regolarmente rientrato in Puglia da solo. L’uomo è stato ascoltato dalle Forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto e fornire informazioni utili per ritrovare Mastromatteo. Le indagini proseguono, ma al momento del 47enne nessuna notizia.