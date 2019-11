Ad annunciarlo il Presidente della Sezione A.I.G.A. di Campobasso, Avv. Stefano De Benedittis.

“L’Associazione Italiana Giovani Avvocati, in occasione della 46ª edizione della Su & Giù, accoglie con favore la proposta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso di partecipare alla manifestazione con le magliette “Molis3 Senza Sostanze Stupefacenti”.”

“E’ un messaggio, quello della lotta alla droga, che sentiamo nostro in ogni sua forma. Gli avvocati, oltre ad essere operatori del e nel diritto, sono operatori sociali. La nostra funzione non può e non deve mai esaurirsi solo nelle aule dei Tribunali, ma deve promanare anche oltre. E in un momento storico come questo, dove i consumi di queste sostanze aumentano in modo considerevole, noi vogliamo sensibilizzare e dare il nostro contributo, anche attraverso questo tipo di manifestazioni, per rendere consapevole la popolazione che il fenomeno è diffuso e, talvolta, ahinoi, anche più vicino di quello che si pensi.

I fenomeni criminosi riguardanti la droga, hanno sicuramente bisogno di una quota repressiva, ma noi non smettiamo di credere e di sostenere che la migliore lotta alla droga ed al suo consumo, prima ancora che per le statuizioni di un Giudice, passi per una buona prevenzione e per una buona educazione al valore della vita.”