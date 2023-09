SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL FUNGO PORCINO NEI WEEKEND DI FINE SETTEMBRE ED OTTOBRE

L’APPUNTAMENTO AMBIENTALE, CULINARIO ED ARTISTICO A ROCCAMONFINA SULLE PENDICI DELL’OMONIMO VULCANO SPENTO DEL CASERTANO ALTISSIMO A CONFINE COL MOLISE

Appuntamento con la natura, i prodotti tipici dell’ambiente, le degustazioni e gli eventi artistici a Roccamonfina, Casertano Altissimo a confine col Molise dell’est. Nei weekend di fine settembre e dell’intero mese di ottobre vi si svolgerà infatti la tipica Sagra della Castagna e del Fungo Porcino (45^ edizione) per la delizia dei palati e della buona tavola. Nel programma del ricco ritrovo gli organizzatori propongono degustazioni , show cooking, mercatini, spettacoli, concerti e visite guidate. Per i concerti e gli spettacoli artistici da segnalare il 30 settembre I Cugini di Campagna, il 7 ottobre Tony Tammaro, l’8 ottobre gli Arteteca e il 15 ottobre Simone Schettino, eventi tutti gratuiti. Ma soprattutto saranno castagna e fungo porcino le attrazioni della sagra, col forte richiamo per tanti appassionati e buongustai di Campania, Molise e Lazio. Da segnalare i numerosi sistemi tipici naturali per arrostire le saporitissime castagne di Roccamonfina, che verranno messi in mostra sulla piazza principale del Comune campano perché si ammiri e si gusti quanto posto in essere.

T.A.