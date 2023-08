44° ! L’impossibile temperatura della tarda mattinata nella “California del Molise”, Venafro !

Signori, fa caldo ! Si boccheggia da mattina a sera un pò dappertutto ! A Venafro poi, detta “La California del Molise” proprio in ragione delle alte temperature che la caratterizzano, il termometro è arrivato a livelli iperbolici, appunto … da California. Nella tarda mattinata, come da foto allegate scattate al cruscotto di una vettura, e quando le h 11.00 erano da poco trascorse, il display del cruscotto di un’auto attestava ben 44° ! Roba da non credere ! Ed invece trattasi di esatta realtà, come del resto il click col cellulare conferma ! Che fare, dato siffatto caldo ? Bere in continuazione innanzitutto e quindi evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Restare al fresco in casa è la prima e più essenziale medicina ! Anche se c’è chi, nonostante l’afa assillante, è costretto ore sotto il sole per lavorare. Soprattutto a costoro va il “caldo” consiglio di ripararsi ogni tanto all’ombra ! Altro consiglio per tutti gli altri ? Una bella e rigenerante bevuta d’acqua corrente e fresca alle Quattro Cannelle, badando altresì a bagnarsi collo e polsi per sentirsi meglio !

T.A.