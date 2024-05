di T.A.

“Una sagra solo di nome …”, si legge sul mega manifesto della 41^ Sagra della Frittata di Montaquila in calendario i prossimi 25 e 26 maggio nella cittadina del Molise occidentale. In effetti, giusta la consolidata tradizione del tipico evento montaquilano, ci sarà anche tant’altro nelle due giornate dell’appuntamento. Ovviamente la parte principale verrà recitata e spetterà all’enorme frittata (migliaia di uova per realizzarla !) che giovani, donne ed uomini del posto appronteranno per la gioia dei palati. Non mancheranno comunque intrattenimenti, musica, sfilate in costume tipico montaquilano, spettacoli e tanto divertimento per la gioia di quanti vi prenderanno parte. Ad organizzare l’associazione montaquilana Montis Aquilis, col patrocinio di diversi enti, quali il Comune di Montaquila, la Regione Molise ed altri ancora.