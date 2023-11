di T.A.

Il Presepe! La storia, la cultura, la religione, l’arte e la passione naturale dei cristiani, ovunque vivano ed ovunque lavorino. Si, c’è l’albero natalizio analogamente a dare l’aria della festa nell’imminente periodo natalizio, ma trattasi di tradizione importata, non nostra, cioè di altri popoli ed arrivata dal nord Europa.

Resta il Presepe la vera, unica e magnifica espressione della cultura storica cristiana nello specifico, dal che il puntuale impegno ovunque e di molti dell’ambito cristiano per allestire un po’ dappertutto il bellissimo Presepe, con al centro manco a dirlo -non importa se artisticamente di pregio relativo- la Capanna con Colui che dà la vita e la speranza di un futuro migliore. Venafro, come del resto tutti gli altri Comuni piccoli e grandi della Penisola, non sfugge a siffatta regola storica ed a breve si abbellirà di suggestivi presepi nelle chiese, negli oratori, nelle case, nelle scuole ed ovunque si praticherà la bellissima tradizione presepiale. Né mancheranno composizioni artigianali di tutto pregio, come quelle che sta prendendo a realizzare Luigi, il giovane artigiano presepista di San Gregorio Armeno, quartiere tipico di Napoli, trasferitosi a Venafro col proprio lavoro di falegname e che nel periodo appronta magnifici presepi artigianali di ogni tipo, che sono la gioia e la soddisfazione visiva di chi transita, ammira ed eventualmente compra. Quindi le chiese. Ognuna con presepi all’interno, allestiti dai fedeli e dai piccoli delle singole parrocchie. Bellissimi, dato lo spettacolo offerto lo scorso anno, quelli che di certo torneranno ad ornare la Chiesa dell’Annunziata ed altrettanto particolare sarà quello che abbellirà l’interno del luogo di culto del SS. Viatico (alias di Cristo) per iniziativa di Mario Ruocchio, pensionato della parrocchia. Quindi la Basilica di San Nicandro. In effetti é già iniziato il lavoro di allestimento sul pianerottolo che porta alla Cripta del Patrono San Nicandro da parte di Nicola Lombardo, operaio di Torre del Greco (Napoli) trasferitosi con famiglia in Molise per lavoro e che da anni provvede con cura certosina ad approntare il magnifico Presepe in Basilica, arricchendolo ogni anno di tante bellissime novità. Nè si può sottacere la tipica Mostra Presepiale allestita negli ultimi anni nella Palazzina Liberty con composizioni arrivate da tante città e tutte bellissime. In chiusura, l’omaggio all’allora (oggi scomparso !) Presepe Vivente di Venafro, sino agli anni ’90 presentato su piazza Castello Pandone per iniziativa dei giovani venafrani. Pastori e Re Magi scendevano da Monte Santa Croce, la Capanna era

allestita ai piedi del Pandone, Bambin Gesù era l’ultimo nato di Venafro e ad assistere allo spettacolo erano ogni sera centinaia di persone. Purtroppo anche le cose belle hanno una fine e in effetti il magnifico Presepe Vivente di Venafro, per ammirare il quale arrivavano ogni anno pullman di appassionati da diverse regioni italiane, un brutto giorno scomparve, senza far più ritorno ! A confortare, restano bellezza e suggestione di tutti gli altri presepi che annualmente Venafro continua a presentare, perché tutti ammirino, apprezzino e plaudano nel solco di una delle migliori espressioni della fede cristiana, il Presepe appunto !