Dichiarazione del presidente Paolo di Laura Frattura che ha incontrato Alessandro Borghese per dargli il benvenuto in regione (segnalo che sul sito di Sky sono state pubblicate oggi tutte le informazioni sulla puntata, comprese le schede dei quattro ristoranti che partecipano alla sfida tv).

La nostra cucina molisana questa settimana protagonista di “4 Ristoranti”: la popolarissima trasmissione condotta da Alessandro Borghese approda in Molise per un viaggio alla scoperta dei sapori più autentici. Una puntata speciale che porterà alla ribalta televisiva la sapienza culinaria di cui siamo capaci e la bellezza dei nostri paesaggi: una bella opportunità per far conoscere il nostro Molise e le ricchezze che custodisce.

In vetrina su Sky Uno Hd domani, martedì 13 marzo (ore 21.15), la qualità dei prodotti della nostra tavola che ha conquistato anche Borghese e la sua troupe. Durante le riprese abbiamo incontrato il conduttore per dargli il benvenuto in Molise, da parte sua parole di apprezzamento ed entusiasmo per aver conosciuto luoghi tanto belli e un’ottima cucina.

Domani sera, ne siamo certi, anche il pubblico di Sky resterà altrettanto ammirato dalla sfida tra i 4 ristoranti molisani scelti per la puntata. Facciamo il tifo per tutti e che vinca il migliore!”