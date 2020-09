E’ il dato diffuso dal bollettino Asrem odierno su 197 tamponi processati. Come detto si tratta di contagi di ritorno: 1 a Bojano rientrato dalla Repubblica Domenicana, 2 a Montenero di Bisaccia rientrati dall’Abruzzo e uno a Carovilli rientrato da Roma. I casi attualmente positivi sono 78, 433 i guariti e 23 i decessi. Tre persone sono ancora ricoverate in Malattie infettive al ‘Cardarelli’ di Campobasso, 75 gli asintomatici a casa e 126 i soggetti in isolamento.