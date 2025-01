di T.A.

Tre settimane al via della mezza maratona Città di Venafro – 4° Trofeo Provincia di Isernia in programma domenica 2 febbraio.

Già 240 gli atleti iscritti provenienti soprattutto dalla vicina Campania per la gara apripista della stagione delle competizioni su strada. Al momento l’Atletica Marcianise guida la speciale classifica per il numero di iscrizioni tallonata dalle Amatori Podismo Benevento. L’auspicio per il presidente della Faga Gioielli Atletica Venafro Massimiliano Terracciano, impegnato in questi giorni con la definizione di alcuni contratti di collaborazione commerciale, è che ci sia una risposta importante anche dagli atleti molisani. Il termine per le iscrizioni è fissato al 27 gennaio, ma fino a mercoledì 15 si potrà usufruire dell’iscrizione a prezzo agevolato pari a 20€.



Gli arrivati della 21 km, che anche quest’anno si fregia del titolo di gara nazionale Bronze, riceveranno tra l’altro l’iconica medaglia, che dopo aver visto, nell’edizione precedenti, protagonista dapprima il castello Pandone e poi la Palazzina Liberty, questa volta rappresenterà un altro importante monumento tanto caro ai venafrani: la fontana Le Quattro Cannelle, un modo per veicolare attraverso lo sport le bellezze della Città.