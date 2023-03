Collaborazione Colacem/Enel per transizione energetica

Interessante iniziativa in ambito industriale tra la global business line di Enel e la Colacem di Sesto Campano, azienda molisana per produzione e distribuzione di cemento. Tema dell’accordo lo sviluppo di progetti di efficientismo energetico. La novità apporterà la realizzazione di un impianto ORC presso lo stabilimento molisano. In effetti la tecnologia ORC, nuova sotto ogni aspetto, cattura l’energia termica generata del forno,evitando che vada persa, e permette di produrre energia elettrica senza emettere in atmosfera CO2, così da ridurre anche i costi energetici della produzione aziendale. “Enel X insieme a Cogenio –si legge nell’informativa apposita- si occuperà di sviluppare e gestire l’impianto garantendone le perfomance per l‘intera durata del contratto . Grazie alla formula EPC o Servizio Energia l’investimento per la realizzazione sarà cofinanziato da Colacem e sostenuto dalla società ESCo partner, che si occuperà interamente della conduzione dell’impianto”. Ed ancora : “Siamo estremamente soddisfatti di contribuire con la nostra tecnologia a sopportare il processo di efficientamento industriale di un partner strategico come Colacem. L’impegno di Enel X a supporto della transizione energetica è sempre massimo a beneficio dell’ambiente,dei territori e della collettività”, afferma Fulvio Passalacqua, Senior Key Account Manager E-Industry di Enel X.