Il 9 ottobre del 1984, a 60 anni, concludeva la propria esistenza terrena Giustino D’Uva, isernino e presidente della giunta regionale del Molise. “Un politico di razza”, come lo definisce MoliseLazioPress, giornale web delle due citate regioni, e da tale organo d’informazione stralciamo il ricordo del personaggio di spicco della politica molisana dei decenni trascorsi : “Ricorre il 39° anniversario della morte di Giustino D’Uva, il mai dimenticato Presidente della Regione Molise, deceduto il 9 ottobre 1984 a soli 60 anni nel pieno esercizio delle sue funzioni, dopo un breve periodo di pausa in quel di Salsomaggiore, dove andava per effettuare cure inalatorie e dove l’allora esponente democristiano del Molise non sospendeva la sua attività di mediatore coi tanti colleghi di partito e non. Politico “di razza”, mai dimenticato dagli isernini e dai molisani di vecchia generazione ma anche dai più giovani, che dai propri genitori hanno conosciuto le sue azioni, sempre protese ad aiutare chi era in difficoltà o aveva problemi di varia natura. I tanti conoscenti e amici che ancora oggi lo ricordano in vita auspicano che in occasione del 40°anniversario della sua morte venga promosso un appuntamento celebrativo che lo possa far vivere nei sentimenti di tutti”. Sollecitazione che anche questo organo d’informazione sottoscrive a testimonianza dell’apporto offerto dall’uomo politico isernino alla crescita del Molise e dei molisani.