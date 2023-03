In 38 a comporre il Comitato Feste Patronali di giugno e della Madonna del Carmine a luglio a Venafro

Diramati ufficialmente componenti e ruoli del consistente comitato organizzativo d’ambo i sessi e di ogni

età che quest’anno organizzeranno tanto le Festività Patronali del 16, 17 e 18 giugno che la ricorrenza della

Madonna del Carmine del 15 e 16 luglio a Venafro. Eccone i nomi : Presidente Giovanni Boggia, Vice

Presidente Ernestina Iannacone, Segretario Isidoro Boggia , Addolorata Leva, Alessandro Cotugno, Andrea

Cappelli, Antonio Di Tommaso, Antonio Valerio, Beatrice Boggia, Brunella Di Chiaro, Emilio Zarli, Ernesto

Ruocchio, Fabio Fuoco, Francesca Boggia,Gianluca Oleandro, Giuseppe La Rocca, Giuseppe Vallone,

Giustino Guarini,Graziano Scorpio, Ida Di Ciacco, Luigi Viscione, Margherita Cambio, Maria Grazia Pompeo,

Maria La Rocca, Mariantonietta Martino, Michela Menotti, Nicandro De Rosa, Nicandro Fusco, Nunzia

Giannini, Pietro (Pierino) Bucci, , Pina Veneziale, Rita Renella, Rita Vallone, Rossella Menotti, Teresa

Cocozza, Vincenza (Enza) Gargano, Vincenzo (Enzo) Viscione e Vittoria Lucenteforte. Intanto una prima

novità per la Festa patronale in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria di metà giugno : sono in

vendita i biglietti (costo 5 euro) per la lotteria che vede in palio una nuova 1.500 benzina/gpl, la cui

estrazione avverrà il 16 luglio in via Duomo nel corso della successiva ricorrenza in onore della Vergine di

Monte Carmelo. Nel frattempo, tornando alla ricorrenza patronale, si stanno avviando i primi contatti con

impresari di cantanti di musica leggera e concerti bandistici, nonché con titolari di luminarie e fuochi

pirotecnici, per definire i singoli momenti festivi. Per la materiale raccolta delle offerte volontarie da parte

della popolazione venafrana il predetto Comitato Festa, suddiviso in gruppi, prenderà a raggiungere

aziende, negozi, uffici ed abitazioni private a partire dalle prossime settimane. Circa l’Opera di San

Nicandro, lo storico dramma sacro che ripropone vita e martirio dei Santi Nicandro, Marciano e Daria e che

solitamente va in scena nella settimana precedente le ricorrenze patronali con interpreti venafrani e dei

Comuni limitrofi, è stato stabilito di rappresentarla l’anno prossimo, nel 2024.