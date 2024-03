di T.A.

TEMA PORTANTE DELL’EDIZIONE 2024, “I PROBLEMI DEI GIOVANI DI VENAFRO”

Iniziò quasi in sordina trentacinque anni orsono, è cresciuta nel tempo sotto la spinta creativa dei giovani ambosessi del “Venafro 4” dell’Agesci spiritualmente diretti dal parroco venafrano Don Salvatore Rinaldi e domenica prossima raggiungerà la trentaseiesima edizione grazie ai giovani che le daranno vita ed alla partecipazione della collettività cittadina, solitamente folta. Trattasi della Via Crucis Vivente di Venafro, che intorno alle 19.00 di domenica 10 marzo partirà da piazza Garibaldi nel rione Porta Nova per proporre il doloroso tragitto storico del Figlio dell’Uomo sino al Calvario, attraverserà buona parte della Venafro Antica seguita da tantissimi venafrani, toccherà il rione Mercato e raggiungerà Corso Campano, dove si concluderà in una proprietà privata lungo le storiche scalinatelle di via Cuoco, con le scene salienti di Crocifissione e Resurrezione di Gesù. Non mancheranno nella circostanza un’appropriata colonna sonora e la “vis” recitativa dei giovani ambosessi che la interpreteranno. Tema centrale dell’edizione 2024 saranno “I problemi dei giovani di Venafro”, proposti e rappresentati dalle stesse nuove generazioni della città perché se ne prenda coscienza, avviandone la risoluzione.