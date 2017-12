Un programma ricco e articolato quello della 318^ edizione de “I maitunat’”, proposto dall’Associazione Culturale in collaborazione con il Comune di Gambatesa, il Club campeggio Molise e l’Auser Gambatesa. Tutte le iniziative proposte mirano a mantenere viva la secolare tradizione strizzando l’occhio alla valorizzazione del territorio, alla cultura e al turismo itinerante.

Si inizia il 30 dicembre alle 18, in Piazza Municipio con la terza edizione di “Maitunatavola”, un evento definito “EnoGastroCulturale” in cui sarà possibile degustare piatti di cucina locale accompagnati da musica e maitunat’. L’Associazione Culturale “I maitunat’” presenterà per l’occasione un cofanetto multimediale in omaggio al grande cantautore satirico Mario Di Renzo, recentemente scomparso.

Il 30 dicembre vi sarà inoltre l’esibizione della “Scuola delle Maitunat”, un laboratorio canoro-musicale istituito dall’Associazione “I maitunat’” e dall’Auser Gambatesa che ha coinvolto i bambini della scuola elementare. Dopo il gemellaggio con i canti augurali delle “Pasquette” dello scorso anno quest’anno le maitunat’ incontrano il gruppo “Bufù Kalena” di Casacalenda che proporrà il proprio tradizionale spettacolo anch’esso tipico del capodanno. Prevista infine la donazione al Comune di Gambatesa, da parte dello scultore Antonio Di Maria, delle tre statue in pietra che compongono il trittico definito “La maitunata”.

Al termine delle esibizioni la festa continua con polenta e vino rosso nella tensostruttura riscaldata in Piazza V. Emanuele III. Nella mattinata del 31 dicembre prenderà il via il “9° Raduno delle Maitunat’” con l’arrivo di camperisti provenienti da ogni parte d’Italia. L’intera mattinata sarà dedicata alla visita del Castello, delle chiese e del centro storico.

Nel pomeriggio il prologo della lunga “Notte delle Maitunat” con l’accensione del grande falò in Piazza Vittorio Emanuele alle 16:30 e con il classico appuntamento della Messa di Ringraziamento (alle 17:30) e successiva benedizione delle “squadre” in Largo Castello. Alla benedizione seguirà l’anteprima “Maitunat’” che segna l’inizio ufficiale della “Notte delle Maitunat’”.

Per la 318° edizione de “I maitunat’” si stima la partecipazione di circa quindici gruppi musicali, per un totale di circa 400 strumentisti di tutte le età, che, visitando case di parenti, amici e notabili del paese, recheranno gli auguri per il nuovo anno improvvisando l’antico stornello delle “Maitunat’” ed esibendosi in brani musicali.

Il 1° gennaio, alle ore 00:30, l’incontro in piazza Municipio tra le squadre per il brindisi collettivo con annesso spettacolo pirotecnico. Alle 9:30 del 1° gennaio “Buongiorno Gambatesa”: colazione insieme tra camper e maitunat’.

Dalle ore 15,30 sarà Piazza Vittorio Emanuele ad ospitare la gara di squadre e cantori sul palco fino alle 20 con lo spettacolo pirotecnico finale. Per la 318^ edizione verranno allestiti stand gastronomici durante tutta la manifestazione in struttura riscaldata al centro del paese. Previsto anche un cenone on the road al prezzo di 25 €.

Collateralmente alla manifestazione è stato indetto il concorso fotografico dedicato a tutti coloro che vogliono cimentarsi con l’arte fotografica durante la notte de “I maitunat’”. Info, contatti e diretta streaming: www.maitunat.it – [email protected]