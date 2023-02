La Elcom Distribuzione S.r.L. in collaborazione con USAG Utensili Professionali e DEWALT è lieta di annunciarvi che il 31 marzo 2023 a partire dalle ore 16:00 presso la propria sede si terrà un incontro tecnico per mostrare ai clienti le migliori novità e le promozioni esclusive.

USAG e DEWALT sono due marchi storici del comparto utensili e strumenti da lavoro, conosciuti e stimati per la loro affidabilità e prestanza in tutto il mondo, due realtà importantissime che il 31 marzo metteranno al servizio della clientela presso la Elcom Distribuzione S.r.l. l’esperienza dei propri tecnici per mostrare il funzionamento e far toccare con mano i propri prodotti.