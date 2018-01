di Christian Ciarlante

A tre mesi dall’inaugurazione dello store molisano a Hong Kong, dedicato al gelato, al cioccolato e al caffè, il nuovo brand “3 italiani” ha sempre più il vento in poppa. I fratelli Massimo e Gianluca Gagliardi e il maestro del gelato Vincenzo Iannacone, tutti molisani, hanno deciso di esportare un brand molisano in Asia e la loro scommessa si sta dimostrando vincente.

Il loro progetto si prefigge l’ambizioso obiettivo di imporsi nel mondo come sinonimo di qualità. Di qui a cinque anni, infatti, si punta a diffondere il marchio in franchising. La cerimonia di inaugurazione, avvenuta l’8 ottobre del 2017, ha richiamato l’attenzione di decine di organi di stampa locali e di centinaia di avventori.

Un grande successo che ripaga gli imprenditori molisani che hanno fatto un scelta coraggiosa decidendo di operare in un mercato internazionale molto competitivo. Grandi soddisfazioni stanno dando lo sviluppo del marchio e la crescita delle vendite. In aumento anche la clientela che ha dimostrato di apprezzare i prodotti con il marchio ‘3 italiani’, provenienti in gran parte dal Molise, e il buonissimo gelato realizzato artigianalmente dal mastro gelataio di Venafro Vincenzo Iannacone.

Hong Kong è energia pura. E’ una città in evoluzione continua, piena di gente che ogni giorno crea qualcosa. C’è un entusiasmo che in Europa abbiamo dimenticato. E’ la porta dell’Occidente in Oriente, un centro internazionale del fashion ma anche il centro bancario più grande dell’Asia. Attrae energie in ogni campo, e attrae turisti. Ogni anno sono più di centomila gli italiani che visitano la città asiatica. L’Italian Style è molto amato e lo store “3 Italiani” è entrato da subito nel cuore degli hongkongers.

Non è facile lasciare lasciare l’Italia, la famiglia, gli amici e iniziare una avventura professionale in un Paese totalmente diverso dal nostro. Gli imprenditori molisani e gli investitori che hanno creduto in loro saranno ripagati con il tempo del duro lavoro e dei sacrifici compiuti per arrivare dove sono ora. Allo store molisano ha fatto vista anche Heather Parisi, showgirl statunitense naturalizzata italiana, uno dei volti simbolo della televisione italiana dalla fine degli anni settanta fino alla prima metà degli anni novanta.

La Parisi vive ora con la sua famiglia a Hong Kong da 8 anni. Una visita molto gradita e piacevole che ha reso tutti entusiasti, la showgirl ha provato le prelibatezze offerte dalla store molisano apprezzandone la qualità eccelsa. Heather Parisi ha portato una ventata di allegria con la sua energia il suo modo di essere sempre solare.

Continua dunque con successo l’esperienza imprenditoriale dei giovani molisani che di sicuro riserverà loro un futuro radioso e ricco di nuovi successi. Lavoro duro, sacrifici e abnegazione ripagano sempre. Un grosso in bocca al lupo a chi rappresenta il Molise nel mondo con successo… Ad maiora!