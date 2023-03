Dalla Scuola Calcio dell’Us Venafro al Maradona di Napoli per Italia/Inghilterra, esordio azzurro negli

Europei di calcio

Siamo i Campioni d’Europa uscenti, non ci siamo qualificati per i prossimi Campionati Mondiali di calcio (!),

ciononostante nei giovanissimi la passione per il calcio non ha subito contraccolpi, restando forte ed

immutato nonostante gli alti e bassi del calcio italiano. Ne sono prova i giovanissimi iscritti alla Scuola Calcio

dell’Unione Sportiva Venafro che nel pomeriggio, ed accompagnati da tecnici e collaboratori, sono saliti a

decine sul pullman diretto a Napoli per assistere ad Italia/Inghilterra della serata, esordio dei colori azzurri

nel torneo continentale. Tutti tassativamente in tuta coi colori dell’Us Venafro i giovanissimi venafrani

sono partiti sol sorriso stampato sul volto, contentissimi della trasferta in terra campana e pronti a godersi

lo spettacolo allo stadio Maradona, ovviamente “tifando” Italia e sperando nel successo della squadra

italiana. E statene certi che giornata, viaggio, partita e serata non li dimenticheranno affatto presto i

giovanissimi futuri campioni del calcio venafrano.