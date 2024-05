di T.A.

3^ ED.NE DEL “CONCORSO STRUMENTALE/MUSICALE/LIRICO FONTANA QUATTRO CANNELLE” DI VENAFRO

Un concorso per ricordare due Carabinieri, il Brigadiere Pietro Cuzzoli e l’appuntato Ippolito Cortellessa, Medaglie d’Oro al Valor Militare per aver sacrificato la loro vita ai valori della democrazia. A sottolinearne il sacrificio provvederà il “Concorso strumentale/musicale/lirico Quattro Cannelle” di Venafro, giunto alla terza edizione e promosso dalla Sezione cittadina Ten. Filippo Testa dell’Associazione Nazionale Carabinieri presieduta dal Lgt. Donato Trifone Di Napoli, col patrocinio della Presidenza Nazionale dell’Associazione Carabinieri, del Comune di Venafro, dell’Ispettorato Regionale ANC e di altre istituzioni. Il concorso è riservato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, ai licei musicali, agli iscritti alle scuole di musica, agli autodidatti e agli infra/diciassettenni. Il programma dell’evento culturale : il 15 giugno prossimo alla Palazzina Liberty di Venafro a partire dalle h 17.00 si sarà la presentazione del concorso stesso e a seguire ascolto dei concorrenti e le premiazioni dei primi classificati, il successivo 16 giugno h 10.30 in piazza D’Acquisto a Venafro onori al Monumento al Carabiniere e ricordo delle Medaglie d’oro V.M. Brig. Pietro Cuzzoli ed App. Ippolito Cortellessa con interventi delle autorità. Seguirà alle h 11.00 la deposizione dell’omaggio floreale allo stelo che ricorda il Carabiniere Paolo Verde, deceduto nell’espletamento di un servizio anticontrabbando in località Trivento di Pozzilli.