Un 28enne marocchino, residente a Isernia, ha rischiato di annegare a San Salvo Marina dopo in tuffo in mare. Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici per trascorrere una giornata di mare e divertimento. Da quanto si apprende, sarebbe stato vittima di un malore, forse una congestione. A soccorrere il 28enne sono stati i bagnini presenti sul litorale. Dopo un primo intervento di soccorso, il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Salvatore a L’Aquila, ma non sarebbe in pericolo di vita.