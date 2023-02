L’alberghiero di Vinchiaturo, plesso dell’IISS “Lombardo Radice” di Bojano, parteciperà il prossimo 23 e 24 marzo alla 28° edizione della rassegna gastronomica “Il Piatto Verde”, organizzata dall’IPSSAR “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme (RA), rivolta alle classi terze degli Istituti alberghieri italiani ed esteri. Il piatto in concorso sarà realizzato dallo studente Christian Palmiero, ammesso nella competizione tra i dodici finalisti selezionati, che prevede l’utilizzo di ortica, timo limonato e menta.

Il tema di questa edizione è “Le erbe aromatiche nella cucina circolare”, i novelli chef saranno impegnati nella preparazione di ricette e preparazioni che possano sfruttare al meglio l’utilizzo degli ingredienti in tutte le loro parti, al fine di ridurre in maniera significativa lo spreco sotto ogni forma. Il Molise con circa 2.500 specie di biodiversità spontanee, rappresenta un unicum nel territorio italiano e da sempre le piante officinali che sono state considerate fonte di integrazione al reddito di piccole aziende agricole, sono utilizzate in cucina per completare i piatti della tradizione culinaria regionale.

Il concorso prevede che le erbe aromatiche non dovranno essere messe solo come guarnizione, ma inserite nella ricetta del piatto, sia attraverso un corretto utilizzo delle stesse, sia evitando sprechi o scarti alimentari, cominciando dall’acqua da utilizzare nelle varie fasi di preparazione. Anche gli scarti alimentari residui non dovranno essere eliminati ma dovranno essere utilizzati nella preparazione alla presenza della giuria. Ai concorrenti, inoltre, sarà richiesto un abbinamento con vino, birra o infuso. In rappresentanza dell’Alberghiero è coinvolta la professoressa Luana Bernadette Marino