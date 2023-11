Oggi, il 25 novembre, il mondo si unisce per commemorare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un momento cruciale per riflettere sulle sfide ancora presenti e per rinnovare l’impegno nella lotta contro questo fenomeno dilagante.

Quest’anno, mentre onoriamo questa giornata, il focus si amplifica sul concetto di consapevolezza e azione concreti. I numeri parlano chiaro: ogni giorno, in ogni parte del globo, le donne subiscono abusi fisici, psicologici, sessuali e economici. Troppo spesso, queste atrocità rimangono nascoste dietro le porte chiuse delle case o nell’ombra delle relazioni intime, trascendendo razza, età, ceto sociale e confini geografici.

L’obiettivo di questa giornata non è solo commemorare le vittime, ma anche sensibilizzare e mobilitare la società nel suo insieme. L’educazione è cruciale: l’istruzione sul rispetto reciproco, sull’uguaglianza di genere e sulla consapevolezza dei propri diritti e delle proprie responsabilità può costituire una solida base per l’eliminazione della violenza.

L’importanza di una risposta coordinata e efficace da parte delle istituzioni, dei servizi sociali e delle forze dell’ordine è altrettanto essenziale. La creazione di reti di supporto, di rifugi sicuri e di risorse accessibili per le vittime è un passo fondamentale verso la guarigione e la protezione delle donne in situazioni di pericolo.

Tuttavia, non basta limitarsi a commemorare questa giornata una volta all’anno. È imperativo tradurre le parole in azioni quotidiane. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere: dalla promozione di una cultura di rispetto e uguaglianza alla denuncia di comportamenti violenti e discriminatori.

La strada verso un mondo libero dalla violenza sulle donne è lunga e richiede uno sforzo collettivo. In questo 25 novembre, uniamoci nell’impegno comune di porre fine a ogni forma di violenza di genere, di costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura e pienamente autodeterminata.

redazione