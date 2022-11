Domenica 4 dicembre solenne celebrazione eucaristica presieduta da Luis Antonio Gokim Cardinale Tagle, Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione dei Popoli

Un grande evento religioso per una ricorrenza di rilievo assoluto. Trattasi del 25° anniversario di Consacrazione della Chiesa dedicata a San Giuseppe Lavoratore a Isernia, per festeggiare il quale domenica 4 dicembre (h 11.30) ci sarà nel predetto luogo di culto la celebrazione eucaristia presieduta da Luis Antonio Gokim Cardinale Tagle, Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione dei Popoli. Al termine del rito, che rappresenterà il Giubileo per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia in occasione della Festa di Santa Barbara, Patrona del Corpo, verrà impartita la benedizione di Papa Francesco. Il Parroco di S. Giuseppe Lavoratore, Domenico Veccia, invita l’intera cittadinanza isernina a partecipare.