di Redazione

L’acqua dei rubinetti di Campobasso è buonissima, perché compare quella in bottiglia?

Come di consueto, in occasione del 22 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, il Comune di Campobasso promuove la qualità dell’acqua della rete pubblica che, anche quest’anno, si conferma di eccellente qualità, classificabile nella categoria “oligominerale”, povera di sodio e con un basso residuo fisso, certamente adatta all’uso quotidiano e con un’ottima azione

diuretica.

Il rapporto completo della qualità dell’acqua, suddiviso per singole zone di approvvigionamento (Foce, Acquedotto Molisano Destro, Monteverde) è sempre consultabile nell’apposita sezione del sito del Comune di Campobasso.

Una ricchezza inestimabile la nostra, un vero e proprio “Oro blu”, da bere, apprezzare e tutelare, attraverso un uso razionale e sempre parsimonioso. Sono ancora troppe, nel mondo, le persone che non hanno accesso all’acqua potabile e questo dovrebbe far riflettere tutti sul valore delle risorse idriche e sull’importanza di un uso attento e rispettoso. Bere quotidianamente l’ottima acqua dalla rete pubblica, al posto di quelle commerciali ed imbottigliate, oltre ad essere una soluzione a costo quasi “zero”, è un concreto gesto di attenzione verso l’ambiente che può contribuire a ridurre drasticamente l’uso smodato delle bottiglie di plastica (oggi ne produciamo circa 10 miliardi all’anno solo in Italia!),risparmiare risorse e ridurre sensibilmente la produzione generale di rifiuti.

…