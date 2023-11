di T.A.

SI PRENDA LA NOTIZIA CIRCA LA GIORNATA MONDIALE DEL SESSO …

Il web ? Vi si trova e circola -è notorio- di tutto e di più, ed in certi casi assolutamente inusuale ed al tirar delle somme divertente. Filmati, personaggi e storie che inducono al sorriso bonario, quale toccasana di vita in buona salute. Ebbene è di queste ore un breve video di un noto sito -soprassediamo sulla citazione per evitare pubblicità gratuita- che, citando una determinata giornata addirittura quale … GIORNATA MONDIALE DEL SESSO (!?!), porta avanti un inusuale ragionamento assai essenziale sul tema del giorno e dalla conclusione decisamente divertente. Tale cioè da indurre ad una bella e grassa risata. In effetti lo sconosciuto che parla, manco a dirlo, ha accento napoletano, area geografica che sforna di continuo personaggi e storie divertentissime al massimo, giusta la proverbiale natura della gente campana. Ed allora un modesto ma convinto consiglio in punta di piedi : ridiamo col meglio del web e si starà bene in salute!

Perché dare siffatta notizia, dall’apparenza banale e come tale da bypassare? In quanto si ritiene in tutta convinzione che un bel sorriso tiene lontano …il medico ed aiuta a star bene! E scusate se è poco! Il sito web e la storia che nella circostanza fanno tanto ridere? Si tratta di …