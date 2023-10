di redazione

Il 2023 sarà la quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre. Obiettivo della Settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere e in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

l’edizione 2023 dedica particolare attenzione ai giovani con il lancio del fumetto «L’Attimo decisivo», che nel mese di ottobre verrà distribuito in tutte le scuole secondarie di I grado d’Italia per sensibilizzare gli studenti sui temi di protezione civile. L’iniziativa è stata promossa dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare ed è stata realizzata nell’ambito dell’accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dell’Istruzione e Merito.

Il 13 ottobre, in particolare, il fumetto sarà letto, discusso e approfondito in classe con l’aiuto e la guida degli insegnanti. Anche gli studenti di Isernia sono stati accolti dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, per far conoscere loro il delicato ruolo della Protezione Civile.

Il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, ha sottolineato “la centralità della scuola nei percorsi di formazione, anche in materia di protezione civile, delle future generazioni che acquisiscono empaticamente i concetti di prevenzione, di autoprotezione, di solidarietà reciproca, di condivisione partecipata e di scelte sostenibili”